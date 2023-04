Het geheim van restaurant Poortman in Veeningen? 'Veel ambachtelijk werk'

Toost

Vooruit een kleine toost voorafgaand aan de werkzaamheden kan nog. "Om het succes met het personeel te vieren", aldus Grendelman. Dat mag ook wel, want de onderscheiding geeft aan dat een restaurant een uitstekende kwaliteitsverhouding heeft. Er zijn twee restaurants in Drenthe die de erkenning van Michelin hebben gekregen. De één is Sukade in Meppel, de ander Poortman in Veeningen.

"We staan nu in het boekje van Michelin. Er zijn mensen in Nederland en de rest van de wereld die dit soort restaurants afgaan. Dat maakt het wel extra speciaal."

Ambacht

Grendelman heeft het restaurant samen met zijn vrouw opgebouwd. Het geheim? Alles zelf doen. "Het is echt een ambacht. We maken alles zelf. Denk dan aan brood, jus of sausjes. Het kan van alles zijn, maar daar onderscheid je je wel mee."