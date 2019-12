Assenaar belandt bijna in sloot in afwachting van reparatie scootmobiel door Hulpmiddelencentrum

"In augustus gingen we op pad met de scootmobielclub, met een man of zeven", vertelt scootmobieler Jans uit Assen. "Toen reden we langs een veld met bloemen. Het waren er miljoenen. We wilden even een foto nemen met de bloemen op de achtergrond. Toen dreigde de scootmobiel langs de schuine berm in de sloot te rollen. Gelukkig kon ik mij vasthouden aan iemand anders."

Afhankelijk

Sindsdien heeft Jans de scootmobiel zo weinig mogelijk gebruikt. Maar hij is er afhankelijk van, dus helemaal lukt dat niet. Vorige maand kreeg hij na lang aandringen een leenmodel, maar daar kan hij zijn prothese niet goed op kwijt en er is op die scootmobiel geen plek voor zijn kruk.

Morgen krijgt hij, als het goed is, eindelijk zijn eigen scootmobiel weer terug. Gerepareerd. "Ik hoop het."

Jans heeft vaak gebeld met het Hulpmiddelencentrum om te vragen waar zijn scootmobiel blijft. "Ze zagen dan wel in de computer dat er wat besteld was, maar konden niet aangeven wanneer het geregeld zou zijn. Aan de monteur van het Hulpmiddelencentrum ligt het niet, want ik heb gezien dat die vijfenhalve maand geleden een nieuwe motor heeft besteld," aldus Jans.

Meer problemen

Afgelopen vrijdag startte een Facebookactie om te inventariseren hoeveel klachten er zijn over leveringsproblemen bij het Hulpmiddelencentrum. Ricardo Visser uit Assen vertelde aan RTV Drenthe dat hij al sinds maart wacht op een nieuwe elektrische rolstoel. En Remco Derksen meldde aan deze omroep dat zijn vrouw al vijf weken niet in bad was geweest vanwege het uitblijven van een nieuwe pomp voor een badlift.

De gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo hebben een contract met het Hulpmiddelencentrum voor levering van zaken als rolstoelen en scootmobiels. De wethouders van die gemeenten komen vandaag bij elkaar om te overleggen over de leveringsproblemen.

Betalingsproblemen

Het Hulpmiddelencentrum heeft in een brief aan de Vereniging Nederlandse gemeenten laten weten liquiditeitsproblemen te hebben. De VNG schrijft daarover op 12 december aan de gemeenten: "Het Hulpmiddelencentrum heeft aangegeven dat gemeenten facturen soms te laat betalen. Ook is er sprake van het opschorten van betaling van facturen omdat gemeenten niet tevreden zijn over (een deel van) de leveringen. Doordat betalingen uitblijven kan het Hulpmiddelencentrum niet aan haar verplichtingen jegens haar leveranciers voldoen waardoor er verdere problemen met leveringen ontstaan."

"De liquiditeitsproblemen van het Hulpmiddelencentrum worden verlicht als gemeenten facturen voor reeds geleverde diensten en hulpmiddelen waarover geen verschil van mening tussen contractpartijen bestaat, zo spoedig mogelijk betalen. Voor zover er wel sprake is van en meningsverschil over een levering, zou het opschorten van de betaling van facturen beperkt kunnen worden tot dat deel van de factuur dat wordt betwist. Er kan dan dus sprake zijn van gedeeltelijke betaling voor die leveringen die wel juist hebben plaatsgevonden."

Het Hulpmiddelencentrum is om een reactie gevraagd, maar directeur Ernst Dijkstra was niet bereikbaar voor commentaar.