Aa en Hunze gaat net niet door het lint: lintjes al bekend voor ze zijn uitgereikt

Het was even schrikken voor de burgemeester van de gemeente Aa en Hunze. Terwijl nog niet alle lintjes zijn uitgereikt, verschijnt overal al wie de lintjes krijgen.

Het is ieder jaar een grote verrassing wie de lintjes krijgen. Als het goed is zijn om 13.00 uur alle lintjes uitgereikt en is overal te lezen wie er in Nederland een Koninklijke onderscheiding heeft gekregen.

Er is dit jaar echter een uitzondering. Dat is de gemeente Aa en Hunze. Daar werd om 14.00 uur het laatste lintje uitgereikt. Een uur nadat het dus al overal te lezen was. Bij RTL, op de officiële website lintjes.nl, in de Staatscourant en ook op de website van RTV Drenthe. "Daar hadden we niet op gehoopt", reageert burgemeester Anno Wietze Hiemstra.

Van Gasselternijveen naar Anderen en Eexterveen

Het uitreiken van de lintjes in Aa en Hunze gebeurt niet op een centrale plek. De Koninklijke onderscheiding wordt op locatie uitgereikt. "Als iemand actief is geweest voor een plek, is het het mooiste om daar dan ook het lintje uit te reiken", vertelt Hiemstra.

De rondreis die de burgemeester heeft gemaakt, is dan ook de reden dat de lintjes om 13.00 uur nog niet allemaal zijn opgespeld. En dus was er reden voor paniek. Want de gemeente had bedacht om om 15.00 uur bekend te maken wie in Aa en Hunze een lintje had gekregen.

"Vanochtend om kwart voor negen zijn we begonnen. Dit jaar hadden we zeven lintjes. Dat zijn er uitzonderlijk veel. Vorig jaar waren het er twee. Een optie is om het op een centrale plaats te doen." Maar dat wil Hiemstra liever niet. "Dan duurt het maar wat langer."