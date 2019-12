Bouwers en boeren gaan langzaam over A28 naar het zuiden

De protestgangers verzamelen zich op verschillende plaatsen in Drenthe. In Assen staan nu tientallen actievoerders te wachten op verdere instructies. Zij zijn met name vanuit de bouw naar het TT-circuit gekomen, boeren hebben zich op persoonlijke titel aangesloten. Ook in Spier, Emmen en Dwingeloo zijn plekken waar met name boeren met trekkers samenkomen.

In Spier staan vanochtend in alle vroegte zo'n twintig trekkers klaar. Een van de aanwezige boeren vertelt wat het plan is: "We laten ons weer zien, dat is gewoon nodig. De snelweg richting Hoogeveen moet dicht. We liften mee op de langzaamaanactie van de bouw." Hoewel de actievoerders zich op verschillende plaatsen verzamelen, lijkt er wel een gezamenlijk plan te zijn: "De bouwers hebben het plan om vanuit Assen naar Den Haag te gaan", zegt de boer in Spier. "Dus dan komen ze hier over de A28 langs naar Hoogeveen."

Het protest is landelijk, vanuit alle hoeken komen bouwers en boeren samen om te protesteren. De ANWB verwacht een extreem drukke ochtendspits.

Lees ook: