Tiener schuift schuld dodelijk ongeval Assen in schoenen van overleden vriend

De 16-jarige jongen uit Groningen die vorig jaar in februari in Assen een dodelijk ongeval veroorzaakte door als 15-jarige achter het stuur van een auto te kruipen, ontkent dat hij reed. Hij schoof twee weken geleden bij de kinderrechter de schuld in de schoenen van zijn overleden vriend (19), die op de bijrijdersstoel zat.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden achter gesloten deuren zes maanden jeugddetentie, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. En een rijontzegging van twee jaar.

Roekeloos rijgedrag

Maar de rechter oordeelde vandaag harder. Die vindt bewezen dat het dodelijk ongeval is veroorzaakt door roekeloos rijgedrag van de tiener. Dit is de zwaarste vorm van schuld in een verkeersdelict. Zes maanden jeugddetentie, waarvan drie maanden voorwaardelijk en een taakstraf van 120 uur vindt de rechter meer passend. Ze verlengde de rijontzegging naar drie jaar.

De jongen reed op een te hoge snelheid door Assen en haalde een andere auto op een voorsorteer vak rechts in. Hierdoor raakte de tiener een middengeleider op de Europaweg-Noord en raakte de controle over de wagen kwijt. De auto botste tegen enkele bomen en kwam op de kop tot stilstand. De 19-jarige bijrijder uit Groningen werd uit de wagen geslingerd en overleefde de klap niet. De bestuurder raakte lichtgewond. De inzittenden van de ingehaalde auto namen poolshoogte en werden door de jongen toegebeten dat niet hij, maar zijn oudere vriend had gereden.

Vader steunt verdachte

Daarbij schoof hij de schuld volledig in de schoenen van zijn vriend, zei de rechter. Dit hield de jongen niet alleen vol bij de politie, maar ook tegenover de kinderrechter. Dit werd ontkracht door inzittenden van de andere auto, die een jongen met een bos krullen achter het stuur zagen zitten. Een beschrijving die past bij de inmiddels 16-jarige Groninger.

In het pleidooi voor zijn onschuld in de rechtbank werd de jongen nota bene gesteund door zijn vader. "Zeer kwalijk", zei de rechter. De rouwverwerking van de nabestaanden wordt hierdoor bemoeilijkt. Die kampen nog dagelijks met hun groot verlies.

Geen verantwoordelijkheid

De tiener leert hierdoor niet om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn handelen. In het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming komt gedragsproblematiek zoals impulsiviteit en grensoverschrijdend gedrag naar voren. De jongen is vaker betrapt op rijden zonder rijbewijs op een scooter. Ook na het dodelijk ongeval.

"Het ontbreekt hem, ondanks het dodelijk ongeval, aan enig besef van hoe gevaarlijk dit is", zei de rechter. Daarom een langere rijontzegging, zodat hij ook nadat hij achttien is geworden geen rijlessen mag nemen.