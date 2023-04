Blijdschap en verbazing bij uitdelen van lintjes: 'Wat een streek'

"We hadden aanvankelijk al een heel mooi plan bedacht om hem ergens naartoe te lokken, maar dat was nu niet meer nodig", lacht Roelofs vrouw Mathilda. "Aanvankelijk drong het helemaal niet tot hem door dat hij een lintje kreeg, maar hij was er oprecht blij mee, want hij had het niet zien aankomen." Omdat die uitreiking in een slaapkamer plaatsvond, was het wel even passen en meten. "Zijn broers en zussen konden er helaas niet bij zijn, daarvoor was de boel net even te krap. Maar gelukkig hebben we de foto's nog."