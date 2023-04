Twee formateurs gaan aan de slag in Drenthe

Johan Baltes en Roelie Goettsch gaan aan de slag als formateurs in Drenthe. Beiden hebben ervaring in de Provinciale Staten van Drenthe. VVD'er Baltes was vicevoorzitter, PvdA'er Goettsch was fractievoorzitter.

De twee gaan met de partijen aan de slag om een coalitieakkoord op hoofdlijnen te maken en om een nieuw college te vormen. Ze nemen het stokje over van verkenner Astrid Nienhuis. Zij stelt voor om een coalitie te vormen van BBB, PvdA, VVD en CDA.

Gert-Jan Schuinder, fractievoorzitter van de BoerBurgerBeweging, heeft met de formatiepartners gezocht naar een balans tussen kleine stappen bij het inwerken van zijn fractie en de grote stappen die nodig zijn om tot een coalitie te komen. "Alles is nieuw, dus een zorgvuldig proces is nodig. Tegelijkertijd liggen er ingewikkelde dossiers en zijn de verwachtingen hoog. Daarom kiezen we voor twee ervaren formateurs."

Provinciale ervaring

Johan Baltes uit Emmen is oud-lid en -vicevoorzitter van de Provinciale Staten in Drenthe. Hij was eerder betrokken bij de formatie in de gemeente Assen en actief als informateur voor het zakencollege van de gemeente Hoogeveen.

Roelie Goettsch uit Assen is oud-lid en voormalig fractievoorzitter van de PvdA in Provinciale Staten en actief als raadslid in de gemeente Midden-Drenthe. Vier jaar geleden was zij informateur voor de provinciale coalitievorming.

BBB grootste