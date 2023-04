Gewonde na botsing: N34 tussen Annen en verkeersplein Gieten in beide richtingen dicht

Bij een kop-staartbotsing op de N34 tussen een automobilist en de bestuurder van een busje is vanmiddag rond 16.30 uur één persoon gewond geraakt. Een van de betrokkenen moest uit het voertuig worden bevrijd door de brandweer, de persoon is volgens een politiewoordvoerder wel aanspreekbaar.

Door het ongeluk is de N34 tussen Annen en het verkeersplein bij Gieten voorlopig in beide richtingen afgesloten. Verkeer dat over de weg van Groningen richting Emmen wil rijden, wordt bij Annen omgeleid. In tegengestelde richting is de afslag op de N34 richting Groningen bij het verkeersplein afgesloten.