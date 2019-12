Hoogeveners willen uitzetting gezin voorkomen: 'Ze kunnen doodstraf krijgen'

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het asielbeleid. Verschillende Hoogeveners grijpen dit moment aan om de situatie van Abbas en Erfan aan te kaarten. Het Iraanse gezin is christelijk, maar de IND denkt daar anders over.

"Ze komen al anderhalf jaar drie keer per week trouw bij ons in de kerk. Het gezin is christelijk, dat staat onomstotelijk vast", vertelt dominee Lieuwejan van Dalen van de Christelijke gereformeerde kerk in Hoogeveen. "De IND zegt echter: 'wij geloven niet dat jullie christen zijn' en ziet geen gevaar om het gezin terug te sturen."

Doodstraf

In Iran, waar de islam de staatsgodsdienst is, wordt bekering tot het christendom gezien als afvalligheid. Van Dalen vreest bij een eventuele uitzetting voor het leven van Abbas, Erfan en Zahra. "Als je mensen die christelijk zijn geworden terugstuurt naar een fundamentalistisch land als Iran, weet je dat ze de doodstraf kunnen krijgen. Of dat ze zonder vorm van proces jarenlang in de gevangenis verdwijnen."

"Het gezin is naar ons land gekomen om een stuk veiligheid te ervaren en dan worden ze door tien politieagenten in busjes afgevoerd en achter hoge muren gezet", hekelt de Hoogeveense dominee de gang van zaken. "En dan is er de voortdurende druk om uitgezet te worden naar het land dat ze ontvlucht zijn."

Rechter

"Wij blijven aandacht vragen voor deze zaak", benadrukt Van Dalen. "Als het nodig is, zullen we tot aan de rechter toe hun belangen behartigen. In de toetsing van bekeerlingen gaat er ontzettend veel mis bij de IND. We hopen dat dat vandaag in de Tweede Kamer besproken gaat worden."