Veelplegersmaatregel voor 43-jarige nepcollectant in Assen

De man werd eind december opgepakt toen hij collecteerde voor een goed doel: het Leger des Heils. Maar daarvoor werd op dat moment niet gecollecteerd. De buurtbewoners roken onraad en belden de politie. De Assenaar was nog maar net enkele dagen op vrije voeten en had er net een celstraf van acht maanden op zitten voor oplichting.

De toenmalige Groninger had ook destijds gecollecteerd met een geprepareerde collectebus. Toen zamelde hij geld in voor de Maag Lever Darm Stichting. Hij wilde in Assen niet vertellen hoe hij aan de collectebus kwam. Mogelijk nam hij zijn oude bus van stal. De buurtbewoners maakten foto's van de man, waardoor hij opnieuw kon worden opgepakt.