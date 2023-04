Koekanger die 'in zijn leven nog nooit een hennepplant heeft gezien' beschuldigd van hennepteelt

Een 57-jarige man uit Koekange is volgens het Openbaar Ministerie (OM) schuldig aan het kweken van duizend hennepplanten in zijn schuur. Maar de man zelf ontkent dat: "Ik heb in mijn leven nog nooit een hennepplant gezien", zei hij. Het OM vindt dat hij voor hennepteelt en de diefstal van stroom een werkstraf van 180 uur en een maand voorwaardelijk cel opgelegd moet krijgen.

De hennepkwekerij kwam vorig jaar in maart aan het licht door stroomstoringen in de buurt. Uit de metingen kwam naar voren dat een mogelijke hennepkwekerij op het adres van de verdachte de oorzaak was. De agenten namen daarop poolshoogte en hoorden aan de achterzijde van de schuur een brommende ventilator. In de schuur werd een sterke hennepgeur geroken.

Chaos

In de nok van de schuur waren net duizend hennepplanten geoogst. De eigenaar van de schuur keek zijn ogen uit, zei hij tegen de rechter. Hij had geen idee van de aanwezigheid van de hennepkwekerij. Hij stuitte op een enorme chaos. Dat was niet met de huurder afgesproken. Hij verhuurde dat deel aan iemand die een autopoetsbedrijf opzette. De vijftiger kwam regelmatig in de schuur. Hij had nooit iets geroken, laat staan vernomen.

Het huurcontract was in orde en de identiteitsgegevens van de huurder waren gecheckt. Maar achteraf bleek daar niets van te kloppen. Tot zijn grote schrik werd ook de stroom illegaal getapt. Om dat te kunnen doen, moest diegene in de woning kunnen. De huurder had een sleutel "Hij heeft de stroom omgeleid toen wij op vakantie waren", zei de man tegen de rechter. Ook moet toen de kwekerij zijn getimmerd. Want ook daarvan had hij niets vernomen.

'Onlogische plek'

De officier van justitie geloofde niets van het verhaal van de Koekanger. "Het is een onlogische plek voor een autopoetsbedrijf, boven in de schuur". Ook vond ze het vreemd dat de verdachte nooit iets had geroken. De agenten vielen zowat om door de henneplucht, toen zij de schuur binnenkwamen. Ze vond bewezen dat in elk geval één keer is geoogst. De winst, een bedrag van ruim 122.500 euro, wil ze op de man verhalen.

De advocate van de Koekanger vroeg om een vrijspraak. Het stond volgens haar vast dat de Koekanger van niets wist. De politie had te weinig capaciteit om achter de echte boef aan te gaan, namelijk de huurder in zijn zwarte Caddy. Door de verdenking is het hele leven van de Koekanger compleet overhoop gegooid. En dat had de man tot nu toe altijd op orde gehad.