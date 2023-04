Annie prikt vorkje met koninklijke familie mee: 'Dat heb ik heel lang voor mezelf gehouden'

Toen Annie Verboom-Prikken uit Nijesleek op 30 maart een telefoontje kreeg en aan de andere kant van de lijn iemand zei dat ze namens het koninklijk huis belde, dacht ze eerst dat ze in de maling werd genomen."Maar toen ze vroeg of ik vrijwilligster in het dorpshuis van Wilhelminaoord en bij Museum De Proefkolonie in Frederiksoord was, dacht ik: verdorie, dit klopt allemaal", lacht Verboom-Prikken. Het bleek een uitnodiging om te komen lunchen met koning Willem-Alexander vanwege zijn tienjarig koningschap.

"Of ik die uitnodiging wilde aanvaarden", gaat Verboom-Prikken verder. Nou, dat wilde ze wel. Niet veel later plofte er een officiële uitnodiging op de mat. "Een prachtige brief, alleen dat al. Met een koninklijk kroontje erop", glundert ze. "Maar ik was er nog wel een beetje beduusd van, hoor. Er schiet van alles door je heen als je voor zoiets bijzonders wordt uitgenodigd." En niet alleen zij. Ze was een van de honderd genodigden die gisteren door Zijne Majesteit was uitgenodigd. Koningin Máxima en prinses Beatrix waren er ook bij.

Zenuwen

"Dat ik met ze mocht lunchen heb ik heel lang voor mezelf gehouden", verklapt Verboom-Prikken. Waarom eigenlijk? "Zenuwen? Nee, ik was niet zenuwachtig. Misschien gewoon omdat het zo speciaal was", denkt ze. Toch begon de dag een beetje in mineur. Ramona Rösener Manz-van de Walle, de beheerder van het dorpshuis in Wilhelminaoord die Verboom-Prikken voor de lunch had opgegeven, zou haar samen met haar man Jos brengen, maar haar tandarts was onverbiddelijk: gisteren moest er een kies worden getrokken. "Dus reed Jos mij naar Den Haag, hartstikke lief."

Ze was ruim op tijd aanwezig bij de koninklijke stallen van paleis Huis ten Bosch, waar iedere genodigde werd opgewacht voor een kop koffie. Daarna gingen ze per bus naar het paleis zelf. "Ja, dat voelde best koninklijk", lacht ze. "Of ik ook een hoedje op had? Nee, niemand had dat gelukkig. Maar uiteraard was ik wel op m'n paasbest gekleed. Ik had een groen jasje aan. Dan ben je in ieder geval duidelijk te herkennen."

Luide stem

Eenmaal in Huis ten Bosch kregen de genodigden een uitleg van de hofdames over wat hen te wachten stond en mocht een grote trap worden betreden. "En dat was een heel mooi moment, want toen we de trap op liepen, stonden koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix boven in een rij op ons te wachten. Iedereen gaf vervolgens zijn of haar uitnodigingsbriefje af om de koninklijke familie daarna de hand te mogen schudden. Toen ik ineens een luide stem 'Annie Verboom uit Nijesleek' hoorde zeggen, was ik aan de beurt."

Verboom-Prikken heeft normaal altijd wel een woordje paraat, maar toen ze de koning de hand schudde, stond ze min of meer met een mond vol tanden. "Toen heb ik Willem-Alexander gewoon maar gefeliciteerd met zijn tienjarig jubileum. En hij vond het mooi dat ik er was, zei hij." En dat kwam oprecht over, vond ze. "Ze kijken je allemaal oprecht aan, Ja, Beatrix ook, een echt moederfiguur. Ze heeft al net zulke kromme vingertjes als ik", lacht de 74-jarige vrijwilligster.

Maar toen moest de lunch nog komen. Als de inwoonster van Nijesleek moet opsommen wat er allemaal op het menu stond, lijkt het haar verstandiger om de menukaart er nog maar even bij te pakken. "Na een aperitief en het voorgerecht kregen we een hoofdgerecht met rouleau van parelhoen en morillesaus, Hollandse asperges, groenten en rösti. Daarna kregen we nog ijs na", blikt ze terug. "Ja, allemaal luxe dingen waren het. Heerlijk hoor."

Museum

Tijdens het nagerecht kwam prinses Beatrix aan de tafel zitten waar Verboom-Prikken ook zat. "Ze gaf aan dat ze blij was dat ze even bij ons mocht zitten. Daar hadden we geluk mee, want er waren ongeveer twaalf tafels en de koninklijke familie kan natuurlijk niet overal tegelijk zijn." De Drentse stond ervan te kijken wat Beatrix allemaal wist. "Ze wist bijvoorbeeld waar Frederiksoord lag. En toen ik Willem-Alexander sprak, kende hij het ook nog, omdat hij bij de Koloniën van Weldadigheid was geweest in 2018."