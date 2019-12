Overlastgevende asielzoekers ondergebracht in Hoogeveen

Asielzoekers die ernstige overlast veroorzaken worden voortaan ondergebracht in Hoogeveen. Het 'aso-azc' krijgt vanaf februari een zogeheten Handhaving en Toezichtlocatie (HTL). Sinds mei golden al strengere regels in de opvang.

Overlastgevers mogen niet van het terrein af om overlast voor de omwonenden en in de buurt gevestigde winkeliers te voorkomen. Boa's zullen het gebiedsgebod in Hoogeveen handhaven. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie), zo meldt zij woensdag aan de Tweede Kamer.

Vertrouwen

"Dit is een lastige doelgroep, dus het vergt heel wat van een gemeente om deze te willen opvangen. We hebben goede afspraken gemaakt om overlast te voorkomen", zegt Broekers-Knol. Ook burgemeester Karel Loohuis is tevreden: "Voor onze inwoners is het belangrijk dat zij geen overlast hebben. Ik heb er vertrouwen in dat dit met deze afspraken goed haalbaar is."

In de HTL komen asielzoekers die in de normale opvang voor grote problemen zorgen. Als ze de fout ingaan worden ze via lik-op-stukbeleid aangepakt. Hun asielaanvraag wordt versneld afgehandeld.

Er worden geen zogenoemde veilige-landers of alleenstaande minderjarige asielzoekers opgevangen. Ook Dublinclaimanten - asielzoekers die via een ander Europees land naar Nederland zijn gekomen - krijgen geen plek in het Hoogeveense centrum. Toen deze groep eerder al uit de EBTL werd geweerd nam het aantal klachten al flink af.

Strenge opvang

Tot nog toe werd voor ernstige overlastgevers gewerkt met Extra Begeleiding- en Toezicht Locaties (EBTL), die sinds twee jaar als pilot in Amsterdam en Hoogeveen gevestigd waren. Hoogeveen wilde daarom af van dat 'aso-azc', die in februari dicht zou gaan. Die in Amsterdam is in oktober al gesloten.

In plaats daarvan komt nu dus een nieuwe en strengere opvang. Die komt bij het bestaande azc, maar wel apart ervan. Op het terrein komt onder meer een winkel, zodat de bewoners ook niet naar buiten hoeven. Als dat wel nodig is voor bijvoorbeeld een afspraak met een advocaat, dan krijgen ze begeleiding mee.

