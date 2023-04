Met een historische trein nu al van Coevorden naar Bad Bentheim

In de goedgevulde historische trein zaten ruim 300 treinfanaten uit Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland. Het bijzondere doel van de reis was de rit over de Bentheimer Eisenbahn (BE). Vanaf 2025 moeten er weer personentreinen gaan rijden tussen Coevorden en Bad Bentheim. Op het deel tussen Neuenhaus en Bad Bentheim, dat in de jaren ervoor is opgeknapt, rijden sinds 2019 weer reizigerstreinen van de BE. De provincie Drenthe en de BE willen uiteindelijk een doorgaande trein van Emmen naar Rheine realiseren.