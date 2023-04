Het Pauperparadijs krijgt definitief groen licht, voorstellingen starten in juni

De evenementenvergunning is officieel verleend aan Stichting Het Pauperparadijs en daarmee zijn alle hokjes afgevinkt voor de theatervoorstelling in Veenhuizen. Van 7 juni tot en met 26 augustus wordt Het Pauperparadijs opgevoerd op de binnenplaats van het Gevangenismuseum.

In de zomers van 2016 en 2017 trok het Pauperparadijs veel publiek en traden ze respectievelijk 40 en 52 keer op. Corona en stikstofregels zorgden in de jaren daarna dat de voorstelling niet gehouden kon worden. Maar met de evenementenvergunning heeft Het Pauperparadijs alle benodigde papieren om het theaterstuk weer in Veenhuizen op te voeren. "We zijn enorm verrast door de hoeveelheid positieve reactie die we nu al hebben gekregen op onze terugkeer naar Veenhuizen", zegt producer Wolter Lommerde.