Op zoek naar pareltjes op de Asser vrijmarkt

Het is Koningsdag en dat betekent een grote vrijmarkt. Tussen de vele kinderspullen liggen er misschien wel pareltjes verstopt. Maar hoe vind je die nou? Kunstkenner Dries Pruis loopt een rondje over de rommelmarkt in Assen.

"Soms komt het voor dat je op een rommelmarkt of in een kringloopwinkel echt iets moois tegenkomt. Dat gebeurt wel eens", vertelt Dries Pruis. Maar waar let de kunstkenner op bij het herkennen van echt waardevolle dingen en prullaria? "Het is moeilijk. Er is een hele hoop kitsch en kunst. Dat onderscheid is heel vaag. Het is een kwestie van smaak. Kitsch is namaakkunst. Dus als je een Rembrandt aan de muur hebt hangen, is dat kitsch. Ook dingen met tierelantijntjes eraan is kitsch. Kunst is waar je beleving en gevoel bij krijgt." Een concreet antwoord komt er niet.

Schilderijen, theepotten en een koffiemaler

Echt een pareltje vinden op zo'n vrijmarkt is moeilijk, meent Pruis. "Toch kom je soms wel dingen tegen, maar vaak is het antiek. Daar heb ik eigenlijk weinig verstand van. Wel heb ik zelf een keer een koperen strijkijzer gekocht voor tien gulden en die is heel veel waard. Het is honderdvijftig jaar oud. Dus het kan wel."

Op de vrijmarkt stopt hij bij schilderijen, een oude theepot en een koffiemaler. Af en toe vraagt hij de prijs. "De prijs ligt wel laag", ontvalt hem. Pruis stopt bij een oud strijkijzer. "Vijf euro, geen geld hé?", zegt hij. "Dat zou meer kunnen zijn. Maar het is voor de liefhebber hé? Dat is het probleem. Voor een ander is het een stuk oud ijzer."

Prullaria