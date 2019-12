Actium zet veel minder mensen hun huis uit

Woningcorporatie Actium heeft de laatste jaren veel minder mensen hun huis uitgezet. In vijf jaar tijd is het aantal uithuiszettingen met bijna 90 procent gedaald. In 2014 waren er 48 uithuiszettingen, in december dit jaar staat de teller op vijf.

Dat meldt Actium. Volgens de Asser woningcorporatie wordt tegenwoordig veel eerder een oplossing gezocht voor de problemen van een huurder.

De belangrijkste reden voor een uithuiszetting is huurachterstand. "We doen er alles aan om een huisuitzetting te voorkomen. Daarom zetten we ieder jaar in op nul huisuitzettingen", zegt Jos Kruit, teammanager Wijken.

"Een uitzetting is voor ons echt de allerlaatste stap. Als dit gebeurt is er al heel veel werk verzet. In de meeste gevallen lukt het ons om een huisuitzetting te voorkomen. Dat laten de cijfers ook zien en daar zijn we trots op", aldus de teammanager.

Vroegsignalering

In het geval van huurschulden voert Actium een preventief beleid, een zogenoemde 'vroegsignalering'. Op het moment dat iemand vaak te laat betaalt of een maand huur mist, is er meteen persoonlijk contact en wordt er gezocht naar oplossingen. "Zo verlagen we de drempel die bewoners vaak voelen om hulp te vragen. Tegelijkertijd voorkomen we dat iets wat nog geen probleem is, een probleem wordt," aldus Kruit.

Actium biedt dan oplossingen aan, zoals een betalingsregeling of een budgetcursus. Waar nodig is er andere hulp, bijna altijd in samenwerking met gemeenten en welzijnsorganisaties. "Door automatisering kunnen we meer investeren in persoonlijk contact en maken we nog meer het verschil," aldus Kruit.

Gerichter hulp

Sinds dit najaar werkt Actium met een nieuw programma dat tachtig procent van de incassowerkzaamheden volledig automatiseert. Ook helpt het programma om bewoners op verschillende manieren te bereiken, waardoor bewoners gerichter hulp krijgen. Op die manier zou Actium meer in persoonlijk contact kunnen investeren.