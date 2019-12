Provinciale Staten wil afschaffing verhuurdersheffing woningcorporaties

Woningbouwcorporaties willen het geld van de verhuurdersheffing liever stoppen in verduurzaming van woningen dan in het spekken van de staadskas (foto: serge vinkenvleugel RTV Drenthe)

Natuurlijk gaan PS niet over het afschaffen van de heffing, dat is aan het kabinet. Maar PS willen dat Gedeputeerde Staten de druk richting Den Haag gaan opvoeren.

De heffing is een belastingmaatregel van het Rijk die woningcorporaties flink dwars zit. Ze moeten miljoenen afdragen over de WOZ-waarde van alle woningen die ze bezitten. Die miljoenen kunnen ze niet kunnen stoppen in nieuwbouw of renovatie. Volgens fractievoorzitter Greetje Dikkers van de SP die de motie inbracht, hebben Drentse woningcorporaties daar nog eens extra last van. "De uitdagingen in Drenthe zijn anders dan in de Randstad. Dorpen en het platteland moeten leefbaar worden gehouden. Verloedering en leegstand moet worden tegen gegaan." Dikkers doelt op de gevolgen van krimp op het platteland en onvoldoende geld om sociale huurwoningen te verduurzamen.

Melkkoe van de Rijksoverheid

Volgens de woningcorporaties kan het geld, zo'n 1,7 miljard euro, beter worden geïnvesteerd in de bouw van sociale huurwoningen, het verduurzamen van panden en het op peil houden van de huurprijs. En dus niet in het aflossen van de staatsschuld. Want daar gebruikt het kabinet het geld voor. De woningcorporaties vinden dat die heffing in strijd is met de Woningwet, die voorschrijft dat inkomsten uit verhuur uitsluitend aan nieuwe en betere woningen besteed mogen worden. De Drentse woningcorporaties verzetten zich al jaren tegen de heffing.

Afschaf-lobby opvoeren

De motie werd bijna statenbreed aangenomen, alleen coalitiepartij VVD stemde tegen. GS moeten volgens de Staten samen met de Drentse gemeenten, andere provincies en woningcorporaties bij het Rijk aankloppen. De inzet moet zijn dat de verhuurdersheffing word afgeschaft zodat de vele miljoenen die dan vrijkomen kunnen worden ingezet voor verduurzaming en nieuwbouw.