Drukke avondspits op komst: zo blokkeren boeren de weg

Boeren blokkeren de A28 in beide richtingen in Hoogeveen (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Met de avondspits op komst, zijn boeren en bouwers nog niet klaar met actievoeren. Iets na drie uur blokkeerden trekkers de A28 in Hoogeveen in beide richtingen.

ANWB en Rijkswaterstaat waarschuwen voor onder andere files in de avondspits in het Noorden door de acties van boeren en bouwers tegen het stikstofbeleid.

Geen moment filevrij

In het hele land worden sinds vanochtend vroeg snelwegen geblokkeerd door trekkers. Volgens Rijkswaterstaat is het vandaag nog geen moment filevrij geweest in Nederland. Op de A37 blijft het verkeer voorlopig flinke hinder ondervinden. Ondanks een brief waarin de gemeente Emmen stelt dat blokkeren van wegen verboden is, gaan de actievoerders door.

Volgens actievoerder Tino Guichelaar is er goed contact met de politie. Verkeer kan de komende uren mondjesmaat doorrijden en hulpdiensten worden niet tegengehouden. "Dan gaan we een langzaamaan-actie uitvoeren richting Hoogeveen. Richting de avondspits is er dus nog kans op een kleine opstopping. Dat is wel de bedoeling, maar we willen niet alle respect verliezen..."

A28 beide kanten vast

Op de A28 is de kans op vertraging bij Hoogeveen groot. Richting Beilen stonden er al trekkers stil op de snelweg, collega-actievoerders blokkeerden vakkundig ook de route richting Meppel. De stoet richting Beilen is inmiddels in beweging gekomen en op weg naar de volgende locatie.

Zo wordt met trekkers de A28 bij Hoogeveen geblokkeerd