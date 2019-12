Hoger tarief voor standplaats en terras in Assen blijft overeind

De partij trok aan de bel, nadat meerdere ondernemers geschrokken bleken van de extreem hoge rekening die ze in de bus kregen.

Honderden euro's meer

Snackmobiel Marsdijk luidde begin deze maand al de noodklok in een brief aan de gemeenteraad. De uitbaters van de snackwagen, die al dertig jaar in de wijk Marsdijk staat, moeten voor dit jaar bijna 6000 euro betalen voor hun standplaats.

De prijs is 650 euro hoger dan in 2018. Ze zijn vooral boos, omdat de grond waarop de snackwagen staat niet meer is dan een strook grind onder een hoogspanningslijn. "En daar is het afgelopen jaar niets aan verbeterd. Zo'n prijs betaal je voor een plek op het Koopmansplein."

Meerdere klachten

Stadspartij PLOP kaartte de kwestie vorige week aan. De partij zei dat ze van meerdere ondernemers klachten had gekregen. Maar volgens het college van B en W is er vorig jaar gewoon een raadsbesluit geweest, waar ook over gecommuniceerd is. "In 2018 is in de volle breedte een aantal tarieven verhoogd om de begrote 150.000 euro te realiseren, die de verhoging moest opleveren. Dat is door de raad vastgesteld. Het is niet aan het college om met terugwerkende kracht hierin een wijziging aan te brengen", schrijven B en W.