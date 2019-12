Huurders Biochron Emmen pleiten met petitie voor nieuwe plek in Rensenpark na sloop

Geen overleg

"Ze hebben het ons medegedeeld, niet met ons overlegd. In het verleden zijn altijd toezeggingen gedaan dat als dit gesloopt zou worden, wij naar een andere plek in het park zouden kunnen." De drie culturele ondernemers hopen dat met de petitie voor elkaar te krijgen.

De gemeente Emmen vindt dat het gebouw in slechte staat verkeert en de energie- en onderhoudskosten zijn hoog. "We kunnen de komende jaren, alleen al vanwege de onderhouds- en energiekosten, niet alle gebouwen in het park behouden", zegt wethouder Jisse Otter.

De gemeente wil daarom een andere entree. Een meer open en groene verbinding met de drie villa's die bij het park horen. Hoe dat er uit komt te zien, is nog niet bekend. In januari moet de gemeenteraad hier over beslissen. Als de raad akkoord is, worden de lopende huurcontracten tot uiterlijk 1 oktober 2020 verlengd.

"Ons is een paar weken geleden verteld dat het contract nog met een halfjaar verlengd zou worden. Nu is dat 1 oktober. Terwijl mijn contract in mei afloopt, en dat van iemand anders pas in juni", zegt Leth verontwaardigd. "En dan hebben we geen alternatief. Wij als culturele ondernemers moeten weg, terwijl instituten als het Centrum Beeldende Kunst er wel mogen zitten. Zij zijn ook belangrijk, zij moeten er ook zijn. Maar het moet een mix zijn."

Een deel van het te slopen Biochron (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Volgens wethouder Jisse Otter zijn er geen toezeggingen gedaan voor een alternatieve plek in het Rensenpark, mocht het Biochron gesloopt worden. "Maar wij hebben wel gezegd dat wij willen kijken wat mogelijk is. Bijvoorbeeld om samen met de centrummanager te kijken naar andere leegstaande panden in Emmen."

"Nu krijgen we een welles-nietes verhaal, daar heb ik niet zo'n zin in", zegt Leth. "Wij willen alleen maar zeggen: Als je dit sloopt en wij mogen hier niet blijven in het park, dan sloop je ons ook. Want wij komen niet meer terug."

Op 13 januari gaan de culturele ondernemers inspreken tijdens de commissievergadering. Op 30 januari beslist de gemeenteraad over de sloop van het Biochron.