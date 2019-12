PVV haalt bakzeil met 100 km-en Natura 2000-moties

De PVV is bang dat de provincie Drenthe de snelheid op de grote provinciale wegen gaat verlagen van 100 naar 80 of zelfs 70 kilometer per uur om stikstofuitstoot tegen te gaan. En de partij heeft de oplossing voor alle stikstof problemen: hef de Natura 2000-gebieden op. Beide moties haalden het niet in Provinciale Staten.

Volgens de PVV zijn verschillende provincies aan het onderzoeken of de snelheid op provinciale wegen omlaag kan als maatregel om stikstof uitstoot tegen te gaan. Dat kan in lokale situaties straks noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld als een weg bij Natura 2000-gebieden ligt.



Volgens PVV'er Bert Vorenkamp is de Rijksweg N33 verdubbeld met geld van de provincie Drenthe, "dus moeten we ook invloed kunnen uitoefenen op de snelheid van die weg." De N33, N34 en N381 zijn belangrijke doorstroomwegen voor woon-werkverkeer. Een verlaging van de maximumsnelheid draagt maar weinig bij aan de vermindering van de stikstof uitstoot, zo zegt de PVV. Alleen Forum voor Democratie was het met de PVV eens.

Verkeersgedeputeerde Cees Bijl vond het een totaal onzinnige motie. "We hebben nog helemaal geen voornemen om de 100 kilometer af te schaffen." Alleen op de grote Drentse N-wegen N34 en N381 en het Drentse deel van Rijksweg N48 en de N33 tussen Assen en de A7 mag overigens 100 gereden worden.

Schrap Natura 2000 gebieden

Om van alle stikstofproblemen af te zijn wilde PVV van alle Drentse Natura 2000-gebieden de status Natura 2000 afhalen. "De opgave voor de Nederlandse Natura 2000-gebieden is niet haalbaar", zegt de partij met de uitspraak van de Raad van State over de PAS en het rapport 'Niet Alles Kan' van de Commissie Remkes in de hand.

"Zelfs als we alle menselijke activiteit in Drenthe nu staken vindt er in onze Natura 2000-gebieden meer stikstofneerslag plaats dan die gebieden volgens de regels kunnen verdragen", hield Vorenkamp de staten voor.

Natuur- en Landbouw-gedeputeerde Henk Jumelet maakte korte metten met de motie van de PVV. "De provincie gaat niet over het opheffen van Natura 200-gebieden, daarvoor moet u bij het Rijk zijn. En dan moet u het ook wetenschappelijk kunnen aantonen." Niemand in PS behalve fractieleden van de PVV stemden voor.