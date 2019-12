Deelnemers Songfestival mogelijk naar Drenthe

Een postcardvideo is een kort introductiefilmpje waarmee de deelnemers tijdens het festival traditioneel worden gepresenteerd. Voorheen zag je daarin de meest toeristische plekjes van het gastland langskomen. Maar de Nederlandse organisatie gooit het over een andere boeg. Zij willen juist de mensen in ons land laten zien.



"We staan bekend om de hunebedden, maar Drenthe is nog veel meer. Het zou mooi zijn als we dat kunnen laten zien," zegt Astrid Crum van Marketing Drenthe.

Geiten schilderen en carbidschieten

"Laat Moldavië of Frankrijk hier maar langskomen", zegt Nicole van der Veen-Kerssies. Zij geeft workshops in het schilderen van geiten op het Nationaal Park Dwingelderveld.



Zij spreekt haar talen en ontvangt de deelnemers graag in de Drentse natuur. "Het leek me een geweldige tegenhanger voor de hectische omgeving van het Songfestival," zegt de kunstenares.

Geiten schilderen is gewoon ontzettend leuk en ontspannend." Nicole van der Veen-Kerssies

Ook de Stichting Carbid Schieten Drenthe geeft zich op. "Dat lijkt me nou echt iets waar we aan mee moeten doen," zegt voorzitter John Schoonheim. "Carbidschieten is een van de Drentse tradities die uniek is. Dat moet de hele wereld zien."

180 miljoen kijkers

In 2019 zagen meer dan 180 miljoen kijkers Duncan Laurence het Songfestival winnen met zijn nummer Arcade. Daarom mag Nederland het Eurovisie Songfestival 2020 organiseren. Op 12, 14 en 16 mei zijn de halve finales en de finale in Rotterdam Ahoy. Dan worden ook de postcardvideo's getoond.



Wie mee wil doen en een van de 41 artiesten wil ontvangen, kan zich tot 31 december aanmelden op www.songfestival.nl.