Hoogleraar over actievoerende boeren en bouwers: 'Ze doen dit heel slim'

Op een trekker in Dwingeloo is de boer klaar voor de 'actietour' (foto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Veel weggebruikers ondervonden vandaag hinder van de actievoerende boeren en bouwers, die zowel in Drenthe als in de rest van Nederland wegen blokkeerden. Toch steunt een meerderheid van de mensen de actievoerders, blijkt uit polls van RTV Drenthe op social media.

Blijven we de boeren steunen?

Die meerderheid lijkt echter wel wat kleiner te zijn geworden: het EenVandaag opiniepanel zocht uit dat 89% van de mensen de boerenacties steunden op 1 oktober, maar dat die steun afgezwakt was naar 60% van de mensen op 16 oktober. Zal die trend zich voortzetten als er nog meer acties komen? Hoogleraar sociale verandering en conflict aan de Vrije Universiteit Amsterdam Jacquelien van Stekelenburg: "Het ligt er aan wat voor soort acties er gevoerd worden. Vorige week is er bijvoorbeeld een hele publieksvriendelijke actie geweest in Amsterdam, de Boeren Burger Brunch."

De wellicht minder publieksvriendelijke acties, de blokkades en de daardoor ontstane files zoals we die vandaag zien, zijn niets nieuws. Tijdens de eerste boerenprotestacties op 1 oktober werd dit ook al gedaan. Van Stekelenburg: "Ik geloof dat dit de langste files van het jaar waren. Ook toen was het draagvlak hoog."

Hoe jonger, hoe radicaler?

Diverse media meldden vanochtend dat jongere boeren ook wat radicaler zouden zijn. Van Stekelenburg herkent dit ook uit andere acties over de hele wereld: "Dit zien we in Nederland, maar ook daarbuiten. In de geschiedenis is dit ook altijd al zo geweest. Ik denk bijvoorbeeld aan het ANC in Zuid-Afrika, maar ook de Civil Rights Movement in Amerika. Daar zag je dat de jongeren in de beweging over het algemeen wat radicaler zijn, wat radicalere veranderingen willen en ook bereid zijn wat radicalere middelen te gebruiken."

Politiek en publiek

De boeren en bouwers voeren actie tegen het stikstof- en PFAS-beleid van de regering, maar raken met hun acties ook de burger. Is het niet beter om je als actievoerder direct op de politiek te richten? "Ik denk dat de boeren dat juist heel slim doen, want ze hebben verschillende organisaties en verschillende actievormen. En sommige actievormen zijn er juist op gericht om de dialoog met de burger aan te gaan. Vorige week bij de Boeren Burger Brunch was dat hét doel nota bene. Andere acties zijn er juist meer op gericht om druk op de politiek uit te oefenen. Denk bijvoorbeeld aan de acties bij de provinciehuizen", vertelt van Stekelenburg.

Volgens van Stekelenburg kunnen acties die meer gericht zijn op de burgers echter ook de politiek beïnvloeden: "Als je de politiek wil beïnvloeden dan kan je dat rechtstreeks doen of indirect, via de burgers. Je ziet dat de boeren het allebei doen."

Lees ook: