Rudy kan zijn auto bijna nergens opladen in Assen

Een paar jaar geleden kocht Rudy van Deventer een mooie hybride auto, om zo wat beter voor het milieu rond te rijden. Hij ging ervanuit dat hij makkelijk kon laden bij hem in de buurt. "Helaas kwam ik erachter dat dat niet het geval is. Ik mag enkel in deze parkeerzone parkeren, maar daarbinnen is geen laadpaal. En volgens de gemeente ook geen mogelijkheid om er een te plaatsen."

Om elektrisch rijden te bevorderen kunnen eigenaren van elektrische voertuigen een laadpaal in de buurt aanvragen. Dat deed Van Deventer en die laadpaal kwam er ook, een paar honderd meter verderop bij het Veemarktplein. "Dit is 'm dan, deze laadpaal heb ik aangevraagd" wijst Rudy de geplaatste paal aan. "Maar ik mag hier dus niet parkeren, omdat dit in een andere parkeerzone is. Dus ik heb hier niets aan."

Terug in zijn huis laat Van Deventer de correspondentie met de gemeente zien. "Volgens de gemeente is het een redelijke oplossing dat ik na negen uur 's avonds daar ga staan. Echter benadrukt de gemeente wel dat als de auto is opgeladen ik daar niet meer mag staan en de auto moet weghalen. Dus dat betekent dat ik één uur 's nachts mijn auto moet verplaatsen naar mijn eigen straat, anders ga ik de fout in. Dat is geen redelijke oplossing."