Djammen: Triple Trouble gaat verder als Florian Lukkien

Met de naamswijziging laten de jongens hun tienerblues een beetje varen en pakken het breder op. "We zijn een bluesband die wat de modernere kant op wil. We proberen het te combineren, dus het is niet echt meer blues, maar het is een beetje een mix", duidt frontman Florian de situatie.

Tikje moderner

De keus van de heren om wat meer pop te gaan maken komt niet uit de lucht vallen. Ze waren allen nog geen achttien toen ze met hun bluesband begonnen en de smaak verandert over de jaren. Niet alleen dat: "We merken dat het toch wel lastig is om aan optredens te komen", legt de frontman uit. "Vooral in de bluesmuziek is dat lastig."

Gitaarmuziek

De gitaar, die in hun blues centraal stond, blijft belangrijk. Florian is ermee opgegroeid. "Ik ben 24/7 met gitaren bezig. Als ik op vakantie ben, dan sta ik in muziekzaken. Thuis zit ik de hele dag op de bank voor de tv met een gitaar in de hand." Voor zijn broertje Quintijn Lukkien, die bas speelt in de band, geldt hetzelfde. Ook drummer Bryan van der Graaf slaat dagelijks vol overgave de vellen van zijn drums rauw.

Wat de jongens nu nog rest? Een debuutalbum uitbrengen. Eentje die past bij de nieuwe weg die ze in zijn geslagen. "Dat is uiteindelijk waar we heen moeten", besluit Florian.

Bekijk hier de uitzending.