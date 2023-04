Hoogeveen onderzoekt mogelijkheden voor behoud eik Hollandscheveld

De gemeente Hoogeveen laat een boomeffectanalyse maken voor de eik die gekapt dreigt te worden in Hollandscheveld.

Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de gemeente, IVN, netbeheerders Tennet en Rendo en de initiatiefnemers van een petitie om de boom te behouden. De gemeente had eerder al aangekondigd een gesprek te willen over alternatieven voor kap.