Hectische actiedag boeren en bouwers: parkeren en barbecueën op de snelweg

Al in de vroege uurtjes waren actievoerders de hort op. Bouwers en boeren verzamelden zich onder meer in Assen, Emmen, Spier en Dwingeloo, om op verdere instructies te wachten. In de provinciehoofdstad waren de eerste demonstranten er al om 2:30 uur. "We laten ons weer zien, dat is gewoon nodig", zei een boer in Spier tegen RTV Drenthe over de acties die dan nog moeten komen. "De snelweg richting Hoogeveen moet dicht. We liften mee op de langzaamaanactie van de bouw."

2,5 uur vertraging

Vanuit de Drentse verzamelplaatsen gingen stoeten naar onder meer richting Den Haag en de Duitse grens. Die drukke ochtendspits, waarvoor de ANWB gisteren al waarschuwde, kwam er. Weggebruikers hadden om 07:50 uur een vertraging van 52 minuten bij knooppunt Lankhorst bij Meppel. Ruim een uur later stond de verwachte vertraging in Hoogeveen bij afrit Dwingeloo op 150 minuten.

Henk Hofstee uit Hooghalen stond vanochtend drie uur lang in de file op de A37. Drie uur lang kwam hij geen meter vooruit en dat leidde tot ongeduld bij automobilisten. "Die willen keren en via de vluchtstrook terug, maar dat houdt de politie tegen", aldus Hofstee over de acties.

Barbecue op de snelweg

De hele dag bleven er vertragingen; op sommige plekken werden barbecues op straat geïnstalleerd. Rond het middaguur werden wegen geblokkeerd, zoals bij Coevorden en net over de provinciegrens in Bad Nieuweschans.

Het leek er ook even op dat een aantal boeren een Jumbo-distributiecentrum bij Beilen zouden blokkeren. "Ze gingen recht op het distributiecentrum af en de eerste trekkers gingen pal voor de ingang staan", zag RTV Drenthe-verslaggever Josien Feitsma. Het duurde niet lang. Een paar minuten later maakten ze de ingang weer vrij.

Later in de middag blokkeerden actievoerders de A28 bij Hoogeveen.

Hoe boeren een weg blokkeren

Automobilisten in de avondspits liepen op veel plekken het risico om aan te sluiten achter de trekkers. Vooral op de A37 bleven de opstoppingen aanhouden. Rondom de Duitse grens werd de weg in beide richtingen geblokkeerd. Ook tussen Nieuw-Amsterdam en Hoogeveen stond een kilometers lange file.

Bekijk hier een fotoserie van Kim Stellingwerf, zij was de hele dag aanwezig bij de acties

Gaandeweg de avond verlieten de boeren (en bouwers) met hun trekkers de Drentse hoofdwegen. De vraag wat het de actievoerders oplevert, kan pas later beantwoord worden. In ieder geval hebben ze zich laten zien, dat is niemand ontgaan.

