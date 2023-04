'Nieuwe' Koningsdag in Emmen voor herhaling vatbaar: 'Geen vierkante centimeter vrij'

Emmen pakte de afgelopen dagen uit, want Koningsnacht en -dag moesten groter dan ooit tevoren worden. Met twee grote feesten op het Raadhuisplein en meer dan 300 kraampjes op de vrijmarkt is deze opzet volgens centrummanager Laurens Meijer voor herhaling vatbaar: "Hier hebben we een mooie stap mee gezet."

Meijer merkte dat er behoefte was aan een grotere Koningsdag en -nacht in Emmen. "Er wordt gezocht naar gezelligheid, vooral door de jongeren in Emmen. Die hebben er behoefte aan na de periode die we natuurlijk hiervoor hebben gehad. Dan is het wel fijn dat je op deze manier in de stad weer zo'n feestje kan vieren."

Tijdens Koningsnacht waren er dan ook veel jongeren te vinden op het Raadhuisplein. "Voorheen hebben we wel eens activiteiten bij de cafés en uitgaansgelegenheden gehad, maar nu was er ook een groot podium opgebouwd. Dat had een hele leuke sfeer en was een mooi voorproefje, ondanks dat het natuurlijk zo koud was."

Meer dan 300 kraampjes

Een dag later, op Koningsdag, werd de drukte in Emmen er niet minder op. "We hebben meer dan 300 marktkramen gehad, normaal staan er zo'n 200. En daarnaast nog alle kleedjes. Er was geen vierkante centimeter meer vrij om nog spullen te verkopen", vertelt Meijer.

Het zonnige weer gisteren speelde de festiviteiten in Emmen ook in de kaart. "Dat hadden we in eerste instantie niet aan zien komen, dus dat het zonnetje scheen was echt een cadeau. Het was gezellig druk, de terrassen zaten vol." Volgens Meijer zijn er, verspreid over de dag, tienduizenden mensen in het centrum van Emmen geweest.

Dubbel feest

Na de geslaagde festiviteiten op Koningsnacht, was er gisteravond nog een feest op het Raadhuisplein. "Eigenlijk was dat bijna een herhaling op Koningsnacht. Het was weer vol, gezellig, een leuke sfeer en eigenlijk geen opstootjes op gedoe."