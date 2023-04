Bever tussen de sportvissers in de Brunstingerplas

De Brunstingerplas bij Beilen is het domein van sportvissers. Nu is het er rustig, maar Appelscha Outdoor gaat er een recreatieplas van maken. Dat er een bever blijkt te leven is volgens beverdeskundige Cindy de Jonge-Stegink van de provincie Drenthe geen probleem.

Sporen van het grote knaagdier werden de afgelopen drie weken door De Jonge gevonden. Naar aanleiding van foto's die ze toegestuurd kreeg, waarop een bever te zien is die de Beilervaart oversteekt, ging ze op onderzoek uit. In de Brunstingerplas, maar ook bij andere plassen in de buurt, zag ze knaagsporen en pootafdrukken. Misschien is het het werk van meerdere bevers, dat weet ze nog niet.

De sportvissers en de toekomstige recreanten hoeven zich geen zorgen te maken. Volgens De Jonge kunnen bevers en mensen prima samen op deze plekken; voormalige zandwinningslocaties. "Ik denk dat de bever gewoon voorbij komt zwemmen als de vissers aan het vissen zijn, dat gaat prima." Ook de nabij gelegen wegen ondervinden geen hinder van het dier. "Graverij-risico acht ik hier niet groot."

De Jonge is blij dat de bever de weg naar de Brunstingerplas gevonden heeft. "We hebben in Nederland twee populaties bevers: een grote zuidelijke en een kleine noordelijke. Het is heel belangrijk dat die met elkaar in verbinding komen: genetisch gezien."

Profiteren van zandwinning