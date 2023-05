Politievrijwilligers vieren jubileum in Drenthe: 'Afwisseling maakt het leuk'

Biertjes tappen in de kantine van de lokale sportclub of misschien wel de bingo organiseren bij de buurtvereniging. Vrijwilligerswerk is er in alle soorten en maten, zo ook bij de politie. Dit jaar is het extra feest, want de vrijwillige politie bestaat 75 jaar.

Nog snel een kopje koffie naar binnen werken en de laatste details bespreken. De dienst van Erwin en Samira bij de politie staat op het punt van beginnen. Laatstgenoemde is in het dagelijks leven leidinggevende bij de brandweer, maar één dag per week is ze vrijwilliger bij de politie in Hoogeveen.

"We beginnen altijd met een rondje in en rondom de auto. Dan kijken we of we alle spullen voor de dienst hebben", vertelt ze "Bijvoorbeeld politielint en heel belangrijk: een defibrillator (AED). Is het pakketje compleet, dan kunnen we echt beginnen."

Spanning

Een rustig begin van de dienst is het niet. Beide agenten zitten nog geen seconde in de auto of de eerste melding komt binnen. Eentje met prioriteit. "Een man dreigt van het dak te springen", gaat Samira verder. Met sirenes en zwaailichten vertrekken ze richting de locatie. Eenmaal in de buurt gaan beide weer uit. "Zo'n iemand kan best overprikkeld zijn, we willen de situatie niet erger maken dan het is. Dus komen we rustig aangereden. Collega's zijn ook al ter plekke."

Eenmaal op locatie is de hulp van de vrijwillige agenten niet meer nodig. Het verhaal loopt met een sisser af. De man is inmiddels tot rust gebracht door collega's. "De situatie is weer onder controle, onze hulp is voorlopig niet meer nodig."