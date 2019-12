Drukste zomer ooit voor Nederlandse vliegvelden, behalve voor 'Eelde'

Uit cijfers van het CBS blijkt dat Groningen Airport Eelde in het derde kwartaal van dit jaar ruim 62.000 passagiers vervoerde. Dat is een daling van 21 procent ten opzichte van de zomer van 2018, toen het vliegveld nog ruim 78.500 passagiers wegbracht en ophaalde. Groningen Airport Eelde had voor het derde kwartaal op rij minder reizigers.

De meeste passagiers vervoerde Eelde op de lijn van en naar het Griekse Heraklion (Kreta). In de maanden juli, augustus en september maakten 14.000 personen gebruik van deze verbinding. London Southend (11.000 passagiers) staat op een tweede plaats, gevolgd door Mallorca (9.000).

De sterke daling van het aantal passagiers komt door de afname van het aantal vluchten. In de zomer van 2018 voerde Groningen Airport Eelde nog 1321 vluchten uit, een jaar later waren dat er in dezelfde maanden nog 950. Een daling van 28 procent. Het vertrek van Nordica Air eind 2018 is hiervan de oorzaak. Deze maatschappij verzorgde dagelijks vluchten naar Kopenhagen en München.

Nordica

Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS heeft het een grote impact op vliegvelden als Groningen Airport Eelde als luchtvaartmaatschappijen de deur achter zich dichttrekken. "Dat zie je direct terug in de cijfers", zegt hij. "Op Schiphol heeft dat veel minder impact."

Volgens Groningen Airport Eelde zijn afgelopen zomer meer reizigers op Eelde geweest dan het CBS beweert. Dat komt doordat ook passagiers worden meegerekend die een tussenstop maken in Eelde. "Vluchten vanuit Kreta en Antalya landen eerst bij ons, daarna vliegen ze door naar een ander vliegveld", legt een woordvoerder van de luchthaven uit. "Daarom is er een licht verschil met de CBS-cijfers."

De afname van het aantal passagiers is puur te wijten aan het vertrek van Nordica Air, verklaart de luchthaven. "In 2018 hadden we een recordaantal passagiers, maar de vluchten naar München en Kopenhagen hebben we nu niet meer."

Contrast met andere vliegvelden

De cijfers van Groningen Airport Eelde staan in schril contrast met die van andere Nederlandse luchthavens. CBS constateert dat afgelopen zomer verder overal sprake was van een groei. Passagiers wisten vooral Maastricht Aachen Airport, dat een groei van 52,2 procent kende, beter te vinden. Dat vliegveld vervoerde afgelopen zomer bijna 205.000 passagiers.

Via Schiphol reisden in het derde kwartaal 20 miljoen mensen: een stijging van 0,2 procent ten opzichte van de zomer van 2018. De drukste dag van het vliegveld in de hoofdstad was maandag 5 augustus, toen 235.000 passagiers van en naar Schiphol vlogen.

Kleine luchthavens

In het derde kwartaal van 2019 nam het totaal aantal vliegbewegingen op de kleine vliegvelden met bijna 3.300 af, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De grootste procentuele daler is het vliegveld in Hoogeveen, dat het aantal vliegbeweging met 24 procent zag dalen naar 4.000. De grootste groeier is het vliegveld in Oostwold in de provincie Groningen. Daar nam het aantal vliegbewegingen met 60 procent toe.