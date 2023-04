Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Vanaf zondag is in het C+B museum in Grolloo de nieuwe expositie Legacy Leeft! te zien, over de nalatenschap van Cuby & The blizzards in binnen- en buitenland. Waar kom je de band nog steeds tegen, muzikaal of in de vorm van het bijzondere gedachtengoed van de meest beroemde bluesband van Nederland? Zijn er echte opvolgers opgestaan of alleen maar muzikale imitators? Waar wordt de naam van Cuby & The Blizzards nog steeds met respect uitgesproken en hoe kijkt de tegenwoordige jonge muzikant naar de blues? het museum is open van 11.00- 17.00 uur.