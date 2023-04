Loslopende nandoe gespot bij Nieuw-Balinge, maar 'Struisje' laat zich nog niet vangen

De nandoe is een loopvogel die veel lijkt op een struisvogel, maar een stuk kleiner is. Ook de poten zijn anders, struisvogels hebben namelijk twee tenen en nandoes drie. De nandoe kom in het wild voor op de pampa's in Zuid-Amerika. Hier leven ze op de open vlaktes tussen de struikjes die als beschutting dienen. In het broedseizoen gaan nandoes op zoek naar voedselrijke gebieden in de buurt van meren en rivieren.