Julius Minnaar volgt Erik van Engelen op als directeur Wildlands

Julius Minnaar (53) uit Naarden gaat de vertrekkende Erik van Engelen opvolgen als directeur van dierentuin Wildlands en het Atlas Theater in Emmen. Afgelopen week kon het park al witte rook melden, maar hield de naam nog even voor zich. Minnaar neemt het stokje officieel in juni over.

Van Engelen kondigde zijn vertrek in januari aan. Hij volgde in 2018 Frankwin van Beers op in de functie van interim-directeur. Het park kampte op dat moment met een miljoenentekort. Inmiddels schrijft Wildlands weer zwarte cijfers. Voor Van Engelen een goed moment om ruim baan te maken voor een opvolger.

Ster en Tros

Minaar zelf heeft zijn sporen verdiend in zijn rol als directeur bij mediabedrijven zoals IPG Mediabrands en Dentsu. Hij was daarnaast onder meer werkzaam bij de Ster en de Tros. De nieuwe directeur zegt zelf een grote liefde te hebben voor dier en natuur, die hij van jongs af aan heeft meegekregen. "Ik kijk er enorm naar uit om met dit prachtige park en mijn nieuwe collega's de volgende fase in te gaan. Het is een eervolle functie en ik wil graag voor deze twee bedrijven verdere groei realiseren", laat hij weten.

Drenthe geen onbekend terrein

Drenthe is geen onbekend terrein voor de nieuwe directeur van Wildlands. "Mijn vrouw is in Emmen opgegroeid en mijn schoonouders wonen er nog; we hebben er veel zin in om straks in het mooie Drenthe te gaan wonen."