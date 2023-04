Hoe Kim Stellingwerf (47) uit Hoogeveen door een scheiding alles kwijt was en nu pleit voor een keurmerk voor mediators

Ingrijpen

"Mijn hoofd functioneerde in die tijd absoluut niet meer", blikt ze terug op de gesprekken met de mediator. Met in het achterhoofd dat het leven wat haar betreft toch al geen zin meer heeft zit ze aan tafel met het idee om alles weg te geven. Huis, auto, het maakt haar niets uit. Als haar zoon het maar goed krijgt.

"Achteraf denk ik: daar had de mediator moeten ingrijpen. Die had moeten zeggen: "Halt, hier gaat iets niet goed. We zetten de boel even twee maanden op pauze." Maar dat gebeurt niet, alles wordt genoteerd. En dat wat genoteerd wordt, blijkt achteraf weinig waard omdat het niet gedetailleerd genoeg op papier wordt gezet.

"Daar mag ik verder geen concrete voorbeelden van geven, want zo'n scheidingsconvenant heeft een geheimhoudingsplicht", legt Stellingwerf uit. Maar het komt er simpelweg op neer dat Stellingwerf alles, maar dan ook echt alles kwijt is.

Puinruimen

Niet alleen de mediator had volgens Stellingwerf moeten ingrijpen, ook de advocaat die vervolgens het convenant doorleest en doorstuurt naar de rechtbank had in gesprek moeten gaan met de Hoogeveense. Ook dit is niet gebeurd.

"Ik heb wel vaker convenanten gezien waar ik mijn wenkbrauwen van optrok", vertelt advocaat en scheidingsmediator Marjet Heeg. "Die hadden met goede begeleiding echt anders opgesteld kunnen en moeten worden. En dat levert in de praktijk gevallen op waarbij wij moeten puinruimen." In een aantal gevallen kun je een convenant dan nog herstellen.

Vrij beroep

Wat Stellingwerf - en veel andere mensen - niet wist: iedereen kan zonder opleiding of keurmerk zichzelf mediator noemen. Een vrij beroep dus. "De vraag is of dat wenselijk is", aldus advocaat Heeg. Volgens haar zijn er mediators die via andere wegen hun kennis vergaren, maar toch te weinig kennis van zaken hebben voor complexe echtscheidingen.

Zelf volgde ze meerdere opleidingen tot mediator. "Wat ik daar heb geleerd: als je in scheiding ligt, is dat een van de ergste dingen die je kan overkomen. Dan is de vraag of je wel heldere beslissingen kunt nemen." Volgens Heeg is het belangrijk dat een mediator kennis van zaken heeft en weet hoe ze die personen kunnen begeleiden.

"Zijn mensen bijvoorbeeld wel toe aan een scheiding? Nemen ze wel de juiste beslissingen? En dan kan het dus van belang zijn dat je de juiste interventies gebruikt om te zorgen dat mensen op een goede manier kunnen scheiden", aldus Heeg.

Rotte appels

Volgens Heeg kan een verplicht keurmerk zin hebben: "Maar dan alleen als er aan de juridisch inhoudelijke kennis wordt gewerkt. Want die is bij een scheiding belangrijk. Maar je haalt er zeker een paar rotte appels tussenuit." Op dit moment bestaat er al het MFN-register, mediators die daar staan ingeschreven hebben een verplichte basisopleiding gevolgd.

Verder benadrukt Heeg dat koppels die in scheiding zitten zich goed moeten informeren over de mogelijkheden. "Online vind je zat aanbieders bij wie het in het begin heel goedkoop lijkt, maar als de zaak dan toch ingewikkeld wordt dan gaat de teller lopen. Er zijn genoeg specialistenverenigingen voor mediators, laat je daar informeren."

Keurmerk

De woede van Stellingwerf richt zich niet per se alleen op haar eigen mediator. "Die heeft misschien niet eens kwade bedoelingen gehad", legt Stellingwerf uit. Ze is vooral boos over het simpele feit dat iedereen zichzelf zomaar mediator mag noemen.

"Dat is toch onbegrijpelijk? Terwijl je zoveel schade aan iemand kunt toebrengen", gaat ze verder. Ze wil dat mediators zich verplicht moeten aanmelden bij een register, want dan kun je ze op de vingers tikken bij fouten.

Fout advocaat

Daarnaast is Stellingwerf ook kwaad op de advocaat die na het overleg met de mediator het convenant controleerde. Bij die persoon hadden volgens de Hoogeveense ook alarmbellen moeten afgaan bij het lezen van de tekst. "Ik was in die tijd niet eens in staat een kop koffie te zetten, en toch lieten ze het mij ondertekenen", blikt ze terug op het opstellen van het convenant.

Ook is zo'n advocaat verplicht om met het scheidende echtpaar in gesprek te gaan. "Maar ik heb nooit een advocaat gezien", briest Stellingwerf. "Ik vraag me zelfs af of ze het überhaupt gelezen heeft."

Opkrabbelen

Alles was ze kwijt, maar langzaam krabbelt ze weer op. Met hulp van een groot netwerk, lieve vrienden en familie vindt ze woonruimte. Ook krijgt ze uit alle hoeken en gaten meubels en andere spullen om van haar huis een klein beetje een thuis te maken.

"Dat deze situatie mij bijna mijn leven heeft gekost, dat is echt een ding. Daar worstel ik nog elke dag mee. Het is nog elke dag overleven", bekent Stellingwerf. De mensen die betrokken waren bij haar scheiding hebben haar het gevoel gegeven dat ze er niet toe doet. "Ik ben het niet waard, dat gevoel hebben zij gecreëerd."