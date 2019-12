Rappende docent Engels: 'Ik wil dichter bij de belevingswereld van de kinderen komen'

Dansen

In de eerste klas van het vmbo worden alle tafeltjes aan de kant geschoven. Op het digitale schoolbord wordt een filmpje geprojecteerd van de Amerikaanse zanger Usher, die samen met de poppen van Sesamstraat een aanstekelijk liedje over het Engelse alfabet zingt. De leerlingen doen de bewegingen keurig na en zingen voorzichtig mee. Swart staat enthousiast voor de klas mee te zingen en te klappen.

Rappen

Ook voor de derde klas heeft de docent een bijzondere manier bedacht om de onregelmatige werkwoorden te leren, namelijk rappen. Swart: "Ik ging kijken wat de leerlingen nou eigenlijk leuk vinden, wat hen echt interesseert. Ik ben erachter gekomen dat dat muziek is, dat ze veel muziek aan het luisteren zijn in de les. Ik probeer dan het nummer instrumentaal te pakken en dan gaan we dat samen rappen." En in plaats van de echte raptekst worden dan onregelmatige, Engelse werkwoorden gerapt. "To become, became, become... to begin, began, begun", klinkt het door de klas.

De leerlingen mogen zelfs stemmen op welk nummer ze de woorden gaan rappen. Als ze mogen kiezen tussen Sevn Alias, Famke Louise en Josylvio, gaan bij de laatste massaal alle vingers in de lucht.

Succes?

"Ik heb gemerkt dat wanneer ik dit doe, het effectiever is om het op deze manier te doen, dan dat ik ze daadwerkelijk uit een boek laat leren. Dus spelenderwijs leren", vertelt Swart. "En het werkt!"

Ook de leerlingen zijn positief over de lessen. Een van hen vertelt: "Het is interactiever, met alle leerlingen. Je leert er meer van, vind ik zelf. En het is leuker dan alleen maar uit een boek lezen." Een ander vult aan: "Ik vind het leuk, want ik leer er meer van dan normaal. Ik denk dat je het met een liedje makkelijker onthoudt."