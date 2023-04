BBB vindt dat Drukkerijmuseum in Meppel subsidie moet krijgen van provincie

Gaat de provincie het Drukkerijmuseum in Meppel redden? Als het aan de grootste partij in de Provinciale Staten ligt wel. "Vanwege het belang van het museum voor het museale landschap van Drenthe, zou het museum in aanmerking moeten kunnen komen voor provinciale subsidie", vindt Gert Veltrop namens de BBB.

Het museum sluit op 1 juni de deuren. De gemeente Meppel geeft 26.000 euro subsidie per jaar aan het museum. Dat is al vijftien jaar hetzelfde bedrag, maar is niet meer voldoende, zegt het bestuur. De kosten zijn in de tussentijd wel gestegen. Het museum vraagt daarom 70.000 euro per jaar. De gemeente heeft aangegeven de subsidie niet te verhogen.

Er is weinig tijd om het museum nog te redden. Dat beseft de BBB ook. Misschien is het wel de laatste poging om het museum te behouden, realiseert Veltrop zich. BBB wil dan ook dat de provincie voor de vergadering van 17 mei reageert. "Als we niets doen, is het sowieso een voldongen feit", reageert Statenlid Gert Veltrop. De partij wil dat op korte termijn sluiting wordt voorkomen en dat voor de lange termijn een oplossing wordt gevonden.

Andere geldbronnen

"Het is niet zo dat we zeggen: 'hier heb je een zak geld en red je er maar mee'." Maar wat dan wel nodig is om op korte termijn de sluiting te voorkomen, weet de partij nog niet goed. Het moet in ieder geval in goed overleg gaan, verklaart Veltrop.

Behalve dat het museum mogelijk gered is met subsidie van de provincie, ziet hij ook andere voordelen. "Dat maakt de weg makkelijker om ook donaties van andere organisaties te krijgen." Daar hamerde Stijn van Ittersum, voorzitter van het museum, al eerder op. Als het bestuur aanklopt bij bijvoorbeeld culturele organisaties voor steun, is een van de eerste vragen die het krijgt wat de overheden doen. Daarnaast vindt de BBB dat de provincie, de gemeente en het museumbestuur samen om tafel moet gaan zitten. "Het museum heeft goede plannen, maar kan met wat hulp tot nog betere plannen komen."

Twee drukkerijmusea

Veltrop wijst namens zijn partij op het belang van het Drukkerijmuseum. Landelijk zijn er twee van dit soort musea. In Etten-Leur zit het Nederlands Drukkerij Museum. "En dus hier in Drenthe een. Drukkerij en Meppel zijn in één woord te zeggen. Het is van cultuurhistorisch belang. Het zou zonde zijn als het verdwijnt. Het is van breder belang voor de maatschappij. Dit jaar zijn er al 400 kinderen op bezoek geweest vanwege het Van Gogh-jaar. Het museum heeft heel veel zijwegen. Denk aan de horeca."