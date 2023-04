Twee oehoekuikens geboren in Zuidoost-Drenthe

In 2019 broedde voor het eerst een paartje oehoes in Drenthe, in het Drents-Friese Wold. De jaren daarna steeg het aantal oehoes in onze provincie. Hans Hasper monitort de uilen en telde vorig jaar zeven territoria in Drenthe. In totaal zijn er vorig jaar drie jongen groot geworden van verschillende paren. Het oehoe-paar in Zuidoost-Drenthe is nieuw.