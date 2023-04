Het huis van Leida Heins-Scheepstra uit De Kiel staat vol met indianen

"Ik heb iets met indianen. Wat weet ik niet, maar ik vind ze gewoon leuk", zegt de 60-jarige Leida Heins-Scheepstra. Ze zit op de bank in de woonkamer van haar huis in De Kiel. Tussen de indianen. Beeldjes, posters, houtsnijwerk: Leida heeft er inmiddels een stuk of 500 verzameld.

Waar de liefde voor indianen toch vandaan komt? Heins-Scheepstra heeft eerlijk gezegd geen idee. "Misschien dat ik in mijn vorige leven een indiaan ben geweest", zegt ze met een grote grijns. Ze vindt hun koppen gewoon zo mooi. Markant. "Ik hou van hun uitstraling", legt ze uit. "Een indiaan is heel vrij en vredig. Dat heb je niet met gewone Nederlandse mensen."

Mannelijke indianen

In haar gigantische collectie, die zich door het hele huis heeft verspreid, tot de wc's aan toe, zie je weinig vrouwen. "Ik heb niks met vrouwelijke indianen. Soms staan ze er wel bij, maar dan is het een setje en kan ik ze niet scheiden." Misschien is het de grote tooi, die vaak bij vrouwen ontbreekt. "Ik weet het niet. Maar vrouwen vind ik gewoon minder mooi."

Leida Heins-Scheepstra verzamelt al van kinds af aan. Ze struint allerlei markten af, of haalt ze bij de kringloop. "Of ik krijg ze op mijn verjaardag. Want het is niet zo moeilijk een cadeautje voor mij te bedenken." Ze zegt er dan wel nadrukkelijk bij dat ze mannelijke indianen wil. Geen vrouwen.

Wat haar man er allemaal van vindt? "Die moet 't maar goed vinden. 't Is niet anders", zegt ze lachend.

Grote droom