Boer Huizinga opeens midden in de oorlog: ‘Het maakt me alleen maar bozer en vastberadener’

Op een kilometer of dertig van de boerderij van Kees Huizinga is in de stad Uman een Russische kruisraket geland in een woonwijk. De raket heeft een flat getroffen.

Het was vannacht voor het eerst dat een bom zo dicht in de buurt viel van de boerderij van Huizinga. Oekraïne beleefde afgelopen nacht opnieuw een massale aanval met raketten.

Het dodental staat volgens Oekraïense media nu op tien. Zeker zeventien mensen raakten gewond. "Gewoon een gerichte actie", zegt Huizinga tegen RTV Noord . "Bedoeld om burgers te doden. Mensen die gisteravond naar bed gingen en die nooit meer wakker zullen worden."

Niet direct onveilig

De uit Emmen afkomstige Huizinga woont al bijna twintig jaar in het hart van Oekraïne, waar hij een agrarisch bedrijf heeft. Zijn vrouw en kinderen wonen inmiddels weer in Emmen. In het begin van de oorlog werd een munitiedepot opgeblazen, enkele tientallen kilometers verderop, daar bleef het tot nu toe bij.

"Er is hier eigenlijk nooit wat gebeurd al die tijd", zegt Huizinga. "Het was hier een eiland van rust, maar nu komt het wel dichtbij." Hij voelt zich niet direct onveilig, maar het drukt hem wel met de neus op de feiten: het is oorlog en daar zit ook hij middenin. "En dat maakt me alleen maar bozer en vastberadener."