Windmolenactivist Jan H. komt vrij: tranen bij familie en vrienden

H. zit sinds juni vast. Hij mag naar huis onder de voorwaarde dat hij zich meldt bij de reclassering en geen contact opneemt met medeverdachten Jan Nieboer en Jan R. uit Nieuw-Buinen. De reclassering adviseerde hem ook een enkelband te geven om in de gaten te houden waar hij is, maar dat vinden het Openbaar Ministerie en de rechtbank niet nodig.



Onderzoek nog niet klaar

Dat hij naar huis mag, heeft ermee te maken dat de regiezitting die gepland stond in januari niet door kan gaan, omdat het onderzoek dan nog niet klaar is. De zitting is verplaatst naar maart. Zijn persoonlijke belangen zijn daarom zwaarder gaan wegen, meldde de rechtbank.



Advocaat Evert Kuiters vroeg de rechtbank om H., die alles ontkent, naar huis te laten gaan. Toen de officier van justitie reageerde dat het Openbaar Ministerie geen bezwaar heeft tegen de vrijlating, slaakte H. een zucht van opluchting. "Dat klinkt goed. Ik hoop dat jullie erin meegaan. Het thuisfront heeft me hard nodig", zei hij tegen de rechters. Volgens de Groninger is sprake van een sterfgeval in de familie.



Applaus

Nadat voorzitter Geeske Eelsing van de rechtbank de verlossende woorden had gesproken, was ook de opluchting in de zaal groot. Daar zaten vrienden en familie van H. en ook medeverdachte Jan Nieboer. H. mag vandaag om vijf uur de gevangenis in Leeuwarden verlaten, bepaalde de rechtbank.



Toen H. met de politie de zaal verliet, klonk applaus en barstten meerdere mensen in tranen uit. "Ik ben zo blij dat we papa terug hebben en dat hij weer in zijn eigen bed kan slapen", snikte zijn dochter even later op de gang. Ook Nieboer pinkte een traantje weg.



'Wij zijn Jan'

Twee vrienden van H. hadden een speciaal T-shirt aangetrokken voor de korte zitting. 'Wij zijn Jan' stond erop, in een rood hart geschreven. "Ik steun hem uit de grond van mijn hard", legde Jan de Bruijn uit Meeden uit.

Vrienden droegen een t-shirt met 'Wij zijn Jan' (foto: RTV Drenthe/Annemiek Meijer)

Lees ook: