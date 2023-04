'Droge hitte, weinig wind. Het is echt taai.' Team Drenthe College weerstaat Morocco Desert Challenge

Het is de zesde dag in de Marokkaanse woestijn voor studenten van het TT-instituut van het Drenthe College in Assen. Zij doen mee aan de Morocco Desert Challenge. Een rally vol ontberingen en niet zonder gevaren. Gisteren overleed de Nederlandse motorcoureur Bram van der Wouden door hitte en uitputting. Eerder kwam een Franse co-piloot om na een botsing.

In het basecamp in M'Hamid lopen de temperaturen overdag op tot veertig graden. "Je raakt er zo langzamerhand een beetje aan gewend," vertelt monteur Martin Schinkel. Samen met zijn teamgenoten schuilt hij onder een luifel terwijl de coureur en co-piloot hun ronde rijden. "De eerste dag was zwaar. Maar met veel drinken en koud douchen houd ik het wel vol."