Herbeleef het kampioenschap van FC Emmen, een jaar geleden werd de historische titel behaald

Eredivisie

Dat FC Emmen terug zou keren in de eredivisie, was al voor het memorabele kampioensweekend duidelijk. Na de historische promotie in 2018, Emmen mag voor het eerst uitkomen op het hoogste profniveau in Nederland, lukt het trainer Dick Lukkien opnieuw om met FC Emmen te promoveren. Een jaar na de degradatie is FC Emmen terug waar de club wil zijn.

Het succes smaakt naar meer. "Ik wil verder bouwen aan deze club en dat kan", zegt Lukkien, een nieuw stadion is in die plannen onmisbaar vindt hij. "En wie weet kunnen we dan naar het linkerrijtje in de eredivisie."

Het linkerrijtje in de eredivisie is nog ver weg. Van het basisteam dat in FC Eindhoven verloor, zijn er nog acht spelers die nog steeds in het Drentse rood-wit spelen. Keeper Michael Brouwer (terug naar Heracles Almelo), middenvelder Oussama El Azzouzi (Union Saint-Gilloise) en spits Reda Kharchouch (Excelsior) vertrokken.

Met nieuwe namen als Mark Diemers en Mickey van der Hart knokt Emmen voor lijfsbehoud. Met nog vier wedstrijden te gaan, staat Emmen op de veilige 15e plaats in de eredivisie, maar nog een seizoen eredivisie is nog absoluut geen uitgemaakte zaak.