15.000 euro voor zorgpersoneel met longcovid: 'Blij met erkenning, maar onderzoek nodig'

Zorgmedewerkers met langdurige covid die arbeidsongeschikt zijn geraakt, kunnen een vergoeding van 15.000 euro per persoon krijgen. Minister Conny Helder (Langdurige Zorg) laat weten dat zorgpersoneel eenmalig dat bedrag kan ontvangen. Het gaat om mensen die in de eerste coronagolf in 2020 voor covidpatiënten hebben gezorgd en daardoor zelf ook ziek werden.

Een van hen is Claudia Ester uit Emmen. Ze werkte in het Isala in Zwolle en zit inmiddels drie jaar thuis. Ze is volledig arbeidsongeschikt verklaard. Ze is niet direct enthousiast over het geld dat ze ontvangt.

"Mooi dat ik 15.000 euro krijg, maar ik vind stiekem dat dat geld beter in onderzoek naar longcovid gedaan kan worden. Laten ze geld vrijmaken om te kijken wat er in mijn lichaam gebeurt", laat ze in een eerste reactie weten.

Verlichting

Wel geeft het geld Ester een financiële verlichting, ook omdat ze nog maar 70 procent van haar inkomen heeft. "Ik kan nog steeds heel weinig", legt Ester uit. "Ik zit thuis met vermoeidheid en het probleem in mijn hoofd, met concentreren en de hersenmist. Ik vergeet gewoon de helft van de taken die ik moet uitvoeren."