Grondverzet in Emmen mag weer, hoeveelheid PFAS valt mee

In de gemeente Emmen mag weer grond verplaatst worden zonder dat er aanvullende maatregelen vanwege PFAS nodig zijn. Er blijken minder van deze giftige stoffen in de bodem te zitten dan volgens de jongste normen is toegestaan.

Wethouder René van der Weide is blij met het Drentse bodemonderzoek en de bodemkwaliteitskaart die daaruit is voortgekomen. "De hele situatie rond PFAS heeft geleid tot veel onrust. Nu kunnen grondverzetbedrijven weer aan het werk zonder extra kosten voor onderzoek."

Eind november besloot de minister om de zeer strenge norm voor PFAS in de bodem te verruimen. Daarvoor was het verplaatsen van grond alleen toegestaan na extra onderzoek. Dat leidde tot extra kosten en vertraging bij bouwprojecten.

Jeroen de Vries van de Grondbank Emmen is blij dat de norm is verruimd, maar helemaal gerust is hij nog niet. "Ik heb begrepen dat de nieuwe Drentse bodemkaart gebaseerd is op negen metingen her en der in de provincie. Het is maar de vraag of dat stand houdt." De Vries zegt dat zijn bedrijf flinke schade heeft opgelopen door PFAS.

Lees ook: