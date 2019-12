Glazen Huis Emmen: 'Als we in de buurt komen van vorig jaar, ben ik al tevreden'

Binnen de glazen muren wordt van donderdag 19 tot en met zondag 22 december live radio en televisie gemaakt op streekomroep ZO!34. Mede door de inspanningen van Wesley, één van de kartrekkers, is het Glazen Huis Emmen ook dit jaar weer opgebouwd. "Ik stuur de boel wel een beetje aan, maar we doen het met z'n allen. En dat gevoel overheerst ook", zegt hij even enthousiast als bescheiden.

Na acht jaar weten de betrokkenen inmiddels ook wel hoe alles werkt, laat hij weten. "Daardoor wordt alles een stuk makkelijker. We zijn maandagochtend begonnen met de opbouw en waren woensdag aan het begin van de avond klaar, terwijl we normaal altijd ook op donderdag ook nog wel bezig waren."

Klein dorpje

Wie het glazen huis in één van de komende vier dagen bezoekt, krijgt haast het idee dat er in Emmen een nieuw, klein dorpje is ontstaan. "Precies het gezellige gevoel dat we willen creëren", vervolgt hij. Een compliment dat de leerlingen van het Drenthe College ook in hun zak mogen steken, want zij zorgden samen met de leden van de streekomroep voor de aankleding. Zo staan er onder meer een hot tub en een blokhut naast het glazen huis.

Zoals aan de Serious Request-actie van 3FM ook jarenlang aan een goed doel was gekoppeld, zetten de initiatiefnemers van het Glazen Huis Emmen zich ook steevast in voor een goed doel. Dit jaar wordt er vier dagen lang geld ingezameld voor regionale projecten van het Nationaal Ouderenfonds. Samen met de directrice van het Ouderenfonds werd het glazen huis om 12:00 uur dan ook officieel geopend.

Eén grote kermisattractie

"Het wordt de komende dagen één grote kermisattractie van gasten die langskomen, hopelijk met heel veel geld. Dan moet je denken aan sportscholen die hier oefeningen doen, dansscholen, yogaklasjes, goochelaars, artiesten en we gaan vanmiddag meteen al bingoën met inwoners van verzorgingstehuizen", legt Wesley uit. Als het aam hem ligt, worden het vier succesvolle dagen in het glazen huis. "Maar het is altijd een heel eng om in te schatten hoe de actie leeft", zegt hij lachend.

Geen onterechte aanname, want vorig jaar besteedde het glazen huis in Emmen aandacht aan 'Het Vergeten Kind' en werd er liefst 24.000 euro opgehaald. "En dan ga je de actie van dit jaar al gauw vergelijken met vorig jaar. Leeft het net zo?", vraagt hij zich af. Gevoelsmatig denkt Wesley van wel. "Als we ook maar een beetje in de buurt komen van vorig jaar, ben ik al tevreden. Het voorgevoel is goed", besluit hij.

Live te volgen

Alle bewegingen in het Glazen Huis Emmen kunnen hier op de voet worden gevolgd.