Struikelstenen gelegd in Dwingeloo: 'Er is niemand teruggekomen'

Dat veranderde in oktober 1942, tijdens een grote razzia in de drie noordelijke provincies. Vele Joden werden meegenomen, anderen vluchtten en kwamen niet meer terug. Ondanks dat Herman Braaf zijn leven opbouwde in Israël, denkt hij nog jaarlijks terug aan zijn vrienden in Drenthe.

"Ja, zeker. Omdat het emotioneel is. Emotioneel omdat ik elk jaar met die kinderen, met mijn vrienden meerijd in die trein. Ik praat met hen. Ik spreek ze moed in. 'Als we daar aankomen valt het misschien allemaal nog een beetje mee'. Zo in mijn gedachten." Maar ook in zijn gedachten is Braaf de enige die terugkeert. "Zij zijn allemaal gebleven. Er is niemand teruggekomen."