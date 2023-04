Dubbele tegenvaller voor Harmonium Museum: subsidie stopt en lagere verhuisbijdrage

De gemeente Emmen is van plan de subsidiekraan voor het Harmonium Museum per 2025 dicht te draaien. Vanaf dat jaar wordt van de achterliggende stichting verwacht dat die haar eigen broek kan ophouden. Het is niet de enige tegenvaller voor het museum.

Het museum is momenteel nog op zoek naar een nieuw onderkomen. Aan de gemeente werd een bijdrage in de verhuiskosten gevraagd: 34.000 euro. Slechts de helft is toegekend. In de tussentijd tikt de klok verder: over anderhalf jaar moet er iets concreets staan. "We hebben er een zware dobber aan", aldus bestuurslid Wim Feldhaus.

Het Harmonium Museum bevindt zich momenteel nog op het terrein van het Veenpark in Barger-Compascuum, in het voormalige onderkomen van het Aards Paradijs. Het Veenpark besloot twee jaar geleden een nieuwe koers te gaan varen. Het museum met ongeveer 200 instrumenten moest als gevolg op zoek naar een nieuw onderkomen, aangezien het niet paste bij het nieuwe plaatje.

Helft

Het bestuur heeft inmiddels al heel wat locaties onder de loep genomen, waaronder de oude melkfabriek in Noordbarge, de voormalige Berinifabriek op industrieterrein Bargermeer en de Bethelkerk in hartje Emmen. Geen bleek een geschikte of haalbare kandidaat. Momenteel lopen er gesprekken met Samen Investeren, de eigenaar van het oude Fletcher Hotel en het aangrenzende zalencentrum.

Het stichtingsbestuur heeft bij de gemeente gevraagd om een tegemoetkoming in de verhuiskosten: zo'n 34.000 euro. Burgemeester en wethouders hebben nu besloten de helft van dat bedrag beschikbaar te stellen. Ook de subsidie verdwijnt. Tot 2025 kan er nog gerekend worden op een jaarlijks bedrag van 11.500 euro. Vanaf dan wordt verwacht dat het museum op eigen benen kan staan.

Donderslag bij heldere hemel

Het eerste nieuws is een tegenvaller. "Alhoewel we natuurlijk blij zijn met het bedrag. De toekenning maakt het makkelijker om bij andere partijen aan te kloppen, zoals de provincie en fondsen." Het nieuws dat de bijl in de subsidies gaat, komt voor Feldhaus als een donderslag bij heldere hemel. "Daar schrik ik wel van, want dit is nieuw voor me."

Het bestuur wil zo snel mogelijk om tafel met de wethouder. Want binnen anderhalf jaar een nieuwe locatie vinden en de eigen broek ophouden, wordt lastig. "Het geld hebben we ook na 2025 nodig", aldus Feldhaus.

Vreemde eend in de bijt

Voor de gemeente is het Harmonium Museum een ietwat vreemde eend in de bijt. Het past volgens haar niet echt 'binnen de verhaallijnen' van Emmen, zoals veen of Van Gogh. Bovendien voldoet het museum niet aan de normen, de gemeente twijfelt of dat nog gaat veranderen. Emmen loopt namelijk aan tegen het feit dat het museum in de nieuwe opzet nogal de breedte ingaat. Onder de noemer Muziekfabriek MM wordt er naast exposities ook gedacht aan het geven van concerten en muziekles.

Bij de gemeente is daardoor de indruk ontstaan dat de museumfunctie wordt gebruikt om een muziekschool te starten. En dat past niet binnen het huidige beleid van de gemeente. Bovendien kan dit leiden tot verzoeken voor een bijdrage van andere muziekdocenten of muziekscholen in de regio. En dat is niet de bedoeling.

Geen handdoek in de ring