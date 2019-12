Onderzoek naar mogelijke wolvenbeet moet snel gebeuren

De wolf is gespecialiseerd in de keelbeet (foto: Saxifraga - Mark Zekhuis)

De schapen in Hooghalen, Grolloo, Anderen en Eext zijn doodgebeten door een wolf. Dat blijkt uit onderzoek van BIJ12, de organisatie die in opdracht van provincies gewonde of dode dieren onder de loep neemt na een aanval. Hoe gaat dit onderzoek in zijn werk?

Als een dierhouder vermoedt dat zijn dier is doodgebeten door een wolf kan hij melding maken bij BIJ12. Dit jaar heeft de organisaties vijfendertig meldingen binnengekregen. Het betrof allemaal doodgebeten schapen. "Slechts één keer is een ezelsveulen onderzocht, maar hierbij kon geen DNA-uitslag worden vastgesteld", vertelt woordvoerder Sandra Binken.

Onderzoek binnen vierentwintig uur

De dierhouder stuurt een foto bij de melding zodat deskundigen kunnen beoordelen of de beet van een vos, hond of wolf is. "Als de beet vermoedelijk van een wolf is, dan gaat er een taxateur op af die ter plekke de situatie vastlegt in beeld en geschrift", legt Binken uit.

Dit bezoek moet binnen vierentwintig uur plaatsvinden. Dan is de kans het grootst dat er nog DNA-sporen op het dier aanwezig zijn. "Het is denkbaar dat het weer invloed heeft op het onderzoek, maar tot nu toe blijkt dit nog niet het geval te zijn", vertelt Binken. "Wij adviseren om het dier niet te verplaatsen en zo nodig af te dekken waardoor de eventuele sporen zo goed mogelijk worden bewaard."

Keelbeet

De wolf is gespecialiseerd in de keelbeet. Er zijn dan vier duidelijke gaatjes in de hals van het schaap te zien. Hier wordt een DNA-monster van genomen. Vervolgens wordt ook de omgeving onderzocht. Hierbij wordt gekeken naar loopsporen, haren aan prikkeldraad of drollen. Als het nodig is wordt ook hier DNA van afgenomen.

Het DNA wordt bij Wageningen Environmental Research onderzocht. Na een maand volgt de uitslag. In de meeste gevallen is met honderd procent zekerheid vast te stellen dat het dier dat uit het DNA-onderzoek komt ook het dier is dat het beest heeft doodgebeten. "Indien er meerdere dieren in het spel zouden zijn, dan blijkt dat uit de verwondingen en/of de DNA-analyse", legt Binken uit.

Schadevergoeding

Als uit het DNA-onderzoek blijkt dat een wolf het dier heeft (dood)gebeten, dan regelt BIJ12 de schadeafhandeling met de dierhouder. De tegemoetkoming bestaat uit de waarde van het schaap, de afvoerkosten naar het destructiebedrijf en eventuele dierenartskosten.